Готовили госпереворот: сетью антивакцинаторов Стахива руководили из РФ – СБУ
В Службе безопасности Украины разоблачили преступную сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами продвигала антиукраинские настроения и призвала к насильственному изменению конституционного строя в государстве. Курировали сетью из Российской Федерации.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ во вторник, 16 ноября. Главе сети сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса. Как пишет LIGA.net, речь идет про львовского противника вакцинации против коронавируса Остапа Стахива. Накануне у него прошли обыски.
Статья 109 предусматривает "Действия, совершенные в целях насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий". О подозрении также сообщили еще одному фигуранту – гражданину России. Если вина будет доказана, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Как рассказали в пресс-службе, правоохранителям удалось установить, что антиукраинская группировка действовала в нескольких регионах Украины. Ее работа была остановлена.
СБУ опубликовала переписку одного причастного к преступной сети. В сообщениях идет речь о поиске оружия и соучастников. При их участии должны были захватывать власть в областях. После захвата, по плану злоумышленников, должны были создаваться общины с "собственной милицией" и "экономикой".
"Во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ", – говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что следственные действия продолжаются.
Отметим, 16 ноября СБУ провела у антивакцинатора Стахива обыски. Кроме правоохранителей, возле дома, где проживает Стахов, зафиксировали большую группу антивакцинаторов, которые пришли его поддержать. Подробности – в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, два жителя Днепропетровщины организовали схему приобретения в Украине авиационных агрегатов и комплектования к военной технике, которые незаконно вывозили в другие страны. Их разоблачила СБУ.