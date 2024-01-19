Суд отправил бизнесмена Мазепу под стражу с альтернативой залога в 349 млн грн: детали дела

Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым. Среди них основатель инвестиционной компании и два участника преступной организации, незаконно завладевших землями дамбы Киевской ГЭС.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram. По информации OBOZ.UA, речь идет о директоре инвесткомпании Concorde Capital Игоре Мазепе.

Подозреваемые взяты под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 349 млн грн, 20 млн грн и 45 млн грн соответственно. Таким образом, суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывал прокурор. При этом следует отметить, что, определив Мазепе залог в сумме 349 млн, суд только частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили 700 миллионов залога.

Рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения четвертому фигуранту еще продолжается. Решение о возможном обжаловании размера залогов будет принято после ознакомления с полным текстом определений.

Подозреваемым инкриминирована незаконная приватизация государственного имущества, легализация имущества, полученного преступным путем, создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней (ст. 233, ст. 209, ст. 255 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, на украинско-польской границе задержан бизнесмен, основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. В офисе компании проходят обыски.

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиумкласса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. На территории коттеджного городка, построенного в 2013 году, есть яхт-клуб, минигостиница, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

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