Бизнесмена Мазепу задержали на границе: он ехал в Давос

Украинские правоохранители на украинско-польской границе задержали бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. В офисе компании проходят обыски.

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Инцидент произошел в четверг, 18 января. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Государственном бюро расследований.

По данным наших собеседников, Мазепа ехал на Всемирный экономический форум в Давосе. Мазепа был задержан на КПП Медика-Шегини около 15.00.

Позже на официальной Facebook-странице Мазепы подтвердили, что дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Goodlife Park общей площадью 40 га был построен в 2013 году. На территории коттеджного городка есть яхт-клуб, мини-гостиница, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

Также там подтвердили факт обысков в офисе компании Мазепы, которые проходили параллельно с задержанием бизнесмена на КПП. В сообщении говорится, что силовики выбили двери бизнес-центра, а сами обыски проводились без решения суда. Правоохранители якобы изымали документы, связанные со всеми направлениями бизнес-активности Мазепы, а также личные вещи сотрудников.

"Игорь Мазепа неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью и каждый раз возвращался. Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. И это стало поводом для задержания его без определения суда. Мы связываем такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГБР заявили, что не смогли найти Романа Гринкевича, подозреваемого по делу об сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен. В этой связи его объявили в розыск.

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