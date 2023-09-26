Суд отклонил очередную апелляцию Богуслаева: сколько еще будет сидеть экс-президент 'Мотор Сич'

Во вторник, 26 сентября, суд отклонил очередную апелляцию защиты экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в коллаборационизме. Решение первой инстанции оставлено в силе, а Богуслаева – под стражей.

Об этом сообщило Общественное из зала суда. Отмечается, что Богуслаев будет оставаться под стражей до 22 октября.

Во время заседания адвокаты Богуслаева аргументировали апелляцию тем, что большинство рисков, которые обвинение указало в предварительном ходатайстве, отпало, поскольку досудебное расследование было завершено 22 сентября.

Напомним, что обвинение просило продления срока ареста, основываясь на следующих обстоятельствах:

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Богуслаев может попытаться бежать или покинуть страну; он имеет гражданство России;

существует риск влияния на свидетелей и ряд предприятий, включая те, что связаны с производством вертолетов;

также существует опасность уничтожения или искажения определенных материальных доказательств.

19 мая 2023 года Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения экс-президенту предприятия "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву.

19 июня Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты Богуслаева и оставил под стражей.

А 16 июля Шевченковский районный суд Киева продлил ему срок содержания под стражей без права внесения залога до 9 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Богуслаев, а также начальник Департамента внешнеэкономической деятельности АО "Мотор Сич" были задержаны 22 октября 2022 года. Сейчас Богуслаев находится в СИЗО, он отрицает все обвинения.

– В марте бывший директор АО "Мотор Сич" написал письмо в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ.

– Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как он даст показания. Богуслаеву уже 84 года, так что оставшуюся жизнь он может провести в тюрьме.

– Богуслаев скрыл недвижимость в Москве. Речь идет о по меньшей мере двух объектах. Также у экс-президента "Мотор Сич" нашли паспорт РФ, выданный в 2000 году.

– Кроме того, была найдена компания в России, которая с начала вторжения продала запчастей почти на 2 млн. По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения РФ Богуслаев распорядился демонтировать лопасти с вертолетов, чтобы украинские военные не смогли на них летать. Также по его инициативе были скрыты документы на авиаоборудование.

– В семье Богуслаева обнаружили недвижимость на Лазурном берегу Франции.