Апелляционный суд принял новое решение в деле экс-директора 'Мотор Січі' Богуслаева

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в пособничестве РФ, и оставил его под стражей. Соответствующее решение было принято коллегией судей на заседании 19 июня.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба суда 20 июня. Как отмечается, адвокаты 84-летнего Богуслаева обратились с жалобой на постановление Шевченковского районного суда Киева от 19 мая.

Этим постановлением было удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления СБУ и продлен срок действия меры пресечения.

Таким образом, Богуслаев остается под стражей до 17 июля включительно без права на залог.

"По результату апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 19 мая 2023 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты в интересах подозреваемого Б. – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Напомним, Богуслаеву инкриминируют пособничество РФ, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Богуслаев, а также начальник Департамента внешнеэкономической деятельности АО "Мотор Сич" были задержаны 22 октября 2022 года. Сейчас Богуслаев находится в СИЗО, он отрицает все обвинения.

– В марте бывший директор АО "Мотор Сич" написал письмо в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ.

– Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как он даст показания. Богуслаеву уже 84 года, поэтому остаток жизни он может провести в тюрьме.

– Богуслаев скрыл недвижимость в Москве. Речь идет о по меньшей мере двух объектах. Также у экс-президента "Мотор Сичи" нашли паспорт РФ, выданный в 2000 году.

– Кроме того, была найдена компания в России, которая с начала вторжения продала запчастей почти на 2 млн. По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения РФ Богуслаев распорядился демонтировать лопасти с вертолетов, чтобы украинские военные не смогли на них летать. Также по его инициативе были скрыты документы на авиаоборудование.

– У семьи Богуслаева обнаружили недвижимость на Лазурном берегу Франции.