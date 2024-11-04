Суд отклонил апелляцию бывших полицейских, которых посадили за изнасилование женщины-свидетеля и пытки подозреваемых: подробности дел

Суд принял новое решение по делу о пытках и изнасилованиях правоохранителями молодой женщины в Кагарлыкском отделении полиции в мае 2020 года. Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор, которым два полицейских признаны виновными.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины в понедельник, 4 ноября. В мае 2023 года 29-летний бывший оперуполномоченный Сергей Сулим и 35-летний экс-начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив были приговорены к 11 годам лишения свободы. Они подали апелляцию.

"Прокуроры в суде доказали, что указанные должностные лица пытали и незаконно удерживали людей", – говорится в сообщении.

Что известно об изнасиловании и пытках в Кагарлыке

В мае 2020 года двух сотрудников Кагарлыкского отделения полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины. Задержанными оказались оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.

Правоохранители применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Надевали на нее противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого ее несколько раз изнасиловали.

Потерпевшая Неля Погребицкая рассказала, что когда над ней издевались, посторонние в отделении полиции это слышали, а некоторые и видели. Следствие выявило ряд случаев пыток в указанном участке. В тот же месяц другого потерпевшего избивали и пытали для получения признания.

Также следствие выяснило, что в январе 2020 для получения признательных показаний за совершение краж осужденные наносили двум потерпевшим телесные повреждения, вывозили их в багажнике за окраины города, пытали электрическим током. После этого приковали наручниками к батарее в коридоре, где потерпевшие находились до следующего дня.

24 мая 2023 года Кузива и Сулиму приговорили к 11 годам лишения свободы за пытки людей в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области. Они подали апелляцию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области задержали группу подростков, которые насмерть забили 26-летнего юношу после конфликта. Все пятеро подозреваемых находятся под стражей. Им грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!