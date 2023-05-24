Двое полицейских, изнасиловавших женщину в Кагарлыке, получили приговоры: детали дела

В Обуховском районном суде был вынесен приговор двум полицейским, которые были обвинены в изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке в 2020 году. Это 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Кагарлыкского отделения полиции Николай Кузив.

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Об этом сообщила адвокат потерпевшей Елена Сотник в Facebook. Суд присудил каждому из них 11 лет лишения свободы.

Следствие установило, что в ночь с 23 на 24 мая 2020 года полицейские Кузив и Сулима совершили жестокое нападение на Нелю Погребицкую в служебном кабинете райотдела. Их действия включали избиение и несколько актов изнасилования над женщиной, которую они вызвали в качестве свидетеля. После обнародования этой информации обоих полицейских были уволены из органов правопорядка. 26 мая 2020 года им были предъявлены обвинения по различным статьям, включая изнасилование, пытки и превышение власти или служебных полномочий с применением насилия.

Пострадавшая Неля Погребицкая, которая была жертвой изнасилования и избиения полицейскими в отделении в Кагарлыке, сообщила, что есть и другие женщины, которые пострадали от действий одного из полицейских. Она утверждает, что полицейские издевались над несколькими женщинами. В связи с этим, тогдашний глава Национальной полиции Игорь Клименко принял решение о расформировании Кагарлыкского подразделения.

В июле еще двоим сотрудникам отделения полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ДБР выявило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в мае 2020 года двух сотрудников Кагарлыкского отделения полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.

Начальник ГУ Нацполиции Киевщины Андрей Небитов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании за время службы не сделали ничего полезного.

В итоге этих полицейских арестовали. А в начале июля по подозрению в пытках жителей Кагарлыка задержали еще двух оперуполномоченных – Ярослава Леваднюка и Евгения Трохименко. 27 октября Голосеевский районный суд Киева уволил Леваднюка из-под стражи.

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