Суд оставил Романа Гринкевича под стражей, но уменьшил размер залога: подробности

Печерский районный суд Киева оставил фигуранта резонансного коррупционного дела Романа Гринкевича под стражей до 17 апреля. В то же время ходатайство прокурора было удовлетворено частично.

Суд решил, что теперь Гринкевич может выйти на свободу под залог в 469 млн гривен. Об этом сообщает издание "Суспільне Новини".

Несмотря на уменьшение суммы залога, адвокаты Гринкевича остались недовольны. Защитники фигуранта коррупционного дела заявили, что намерены подавать апелляцию.

Стоит отметить, что представитель прокуратуры просил суд продлить меру пресечения под стражей, срок которой истекает 17 марта. По его словам, Гринкевич может скрываться от следствия и суда, а также уехать за границу.

Прокурор заявил, что отец подозреваемого Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации, в которой Роман был соорганизатором. По словам прокуратуры, подозреваемый вошел в преступную организацию и руководил ею.

Также прокурор в суде заявил, что если Гринкевич будет за стенами СИЗО, он будет уничтожать доказательства, оригиналы документов и влиять на свидетелей, в частности, водителей, которые перевозили товары.

В свою очередь, адвокаты Гринкевича выступали против ходатайства прокурора о продолжении меры пресечения. По их словам, подозрение против их подзащитного "необоснованное".

Как сообщал OBOZ.UA, Роман Гринкевич – пятый подозреваемый по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Его отец Игорь Гринкевич был задержан ГБР в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн и арестовали имущество его семьи и подконтрольных компаний.

Сын Гринкевича был задержан в Одессе. Вечером 23 января Печерский суд Киева заключил под стражу Романа Гринкевича до 17 марта с альтернативой залогу в размере 500 млн грн. Именно о такой мере пресечения просил Офис генпрокурора.

В ГБР рассказали, что младшего Гринкевича ловили в течение недели. В Одессе он пытался организовать побег за границу, о его передвижении сообщали неравнодушные украинцы. Чтобы его не отследили, фигурант даже ограничил использование мобильной связи.

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