Суд оставил под стражей эксглаву СБУ в Крыму Кулинича: детали заседания

Бывший начальник управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олег Кулинич, подозреваемый в государственной измене, останется под стражей еще на два месяца. Суд продлил ему меру пресечения на 60 суток.

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Об этом "Суспільному" рассказал адвокат подсудимого Дмитрий Паламарчук. Он рассказал, что защита Кулинича подала апелляцию из-за якобы проблем со здоровьем подзащитного.

"Предварительная мера продлена на 60 суток. Мы обратились с апелляционной жалобой, там даже назначено дело к рассмотрению на завтра", – сказал он.

По словам адвоката, состояние здоровья Кулинича – "не очень удовлетворительное", и во время открытых судебных заседаний якобы было принято решение о том, чтобы позволить Кулиничу получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения за пределами Киевского СИЗО.

Паламарчук добавил, что после этого решения прошло около 60 суток, однако Кулинича до сих пор не удалось вывезти на лечение. Это связано с определенными сложностями в общении и взаимосвязи с учреждением, которое направляет его на лечение, заявил адвокат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кулинич был задержан в июле 2022 года, суд заключил его под стражу. По данным следствия, Кулинич и его куратор, экс-зам секретаря СНБО Владимир Сивкович работали на врага, по меньшей мере, с июня 2019 года и подготовили условия для быстрой и практически беспрепятственной оккупации территорий юга Украины.

– Президент Владимир Зеленский уволил Кулинича после начала полномасштабного вторжения – 2 марта 2022 года.

– Правоохранители выяснили, что Кулинич активно сотрудничал с ФСБ РФ и выполнял задания по внедрению "своих людей" в украинские силовые органы. В частности, он посодействовал, чтобы его протеже, российский агент Андрей Наумов получил высокий пост в СБУ. Накануне вторжения ФСБ фактически перехватила контроль за украинской Службой безопасности, рассказал журналист Юрий Бутусов.