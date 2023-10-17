В Киеве прошло заседание по делу экс-главы крымского управления СБУ Кулинича: его обвиняют в работе на спецслужбы РФ

Во вторник, 17 октября, в Киеве состоялось судебное заседание по делу бывшего начальника крымского управления СБУ Олега Кулинича. Его обвиняют в работе на спецслужбы государства-террориста России.

В ходе заседания адвокаты обвиняемого настаивали на замене прокурора по делу, однако суд отклонил ходатайство. Об этом сообщает издание "Слідство.ІНФО" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правозащитники пытались доказать в суде, что прокурор якобы "имеет личную заинтересованность". Также адвокаты заявили, что сторона обвинения якобы нарушает предусмотренные законом процессуальные действия во время своей работы.

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Несмотря на требования адвокатов заменить прокурора, судья отклонил ходатайство.

В итоге, рассмотрение продления меры пресечения Кулиничу перенесли на 18 октября. Стоит отметит, что его обвиняют сразу по нескольким статьям, в частности, по ч. 5 ст. 407 УК Украины, ч. 4 ст. 410 УК Украины, а также ч. 1 ст. 263 УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ГБР завершило расследование государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кулинич был задержан в июле 2022 года. Его подозревают в государственной измене.

– Суд заключил в тюрьму Кулинича. По данным следствия, Кулинич и Сивкович работали на врага по меньшей мере с июня 2019 года и создали основу для быстрой и практически беспрепятственной оккупации южных регионов Украины.

– Зеленский уволил Кулинича после начала вторжения – 2 марта 2022 года.

– Также ГБР сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу и в шпионаже – трем сотрудникам ФСБ. Было установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролировал в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования способствующих им лиц.

– СБУ и ГБР установили, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с ФСБ и следовал указаниям кураторов для внедрения "своих людей" в украинские правоохранительные органы.

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