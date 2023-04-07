Лоббировал ''российского крота'' на высокую должность: раскрыты скандальные детали дела эксглавы СБУ в Крыму Кулинича

Подозреваемый в госизмене бывший глава Службы безопасности Украины в АР Крым Олег Кулинич посодействовал, чтобы его протеже, российский агент Андрей Наумов получил высокий пост в СБУ. Накануне полномасштабной войны ФСБ РФ фактически перехватила контроль за Службой безопасности Украины.

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Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов на своем YouTube-канале. По его словам, в 2021 году Наумов метил в кресло первого заместителя главы СБУ вместо генерала Руслана Баранецкого, известного принципиальной позицией в борьбе с агентурой РФ.

"И тут внезапно этот человек попадает в СБУ. После этого глава государства присваивает Наумову первое в истории звание бригадного генерала СБУ. Это новое звание введено по стандартам НАТО. И первым по НАТОвским стандартам наградили агента ФСБ! В нарушение всех процедур спецпроверки", – рассказал журналист.

О спланированной операции ФСБ свидетельствуют обнародованные 5 апреля СБУ и Госбюро расследований перехваты телефонных разговоров Кулинича с его куратором – бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем. В этих бееседах Наумов фигурирует под позывным "Охотник".

Кулинич и Сивкович напрямую обсуждали планы вывода "Охотника" на руководящий пост в СБУ вместо Баранецкого, который на тот момент был первым замом главы спецслужбы Ивана Баканова.

Руслан Баранецкий – генерал-майор СБУ, который с 2014 года лично боролся с российской агрессией, участвовал в боевых действиях, в том числе и в контактных боях с российской агентурой. Он также известен как активный участник операции "Вагнергейт": именно Баранецкий и начальник ГУР Минобороны Василий Бурба (2016–2020) присутствовали на совещании в кабинете президента Владимира Зеленского, а затем – в кабинете руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Однако никаких комментариев по этому делу Баранецкий публично не давал.

"Его ордена заслужены на поле боя, а не только кабинетной интеллектуальной работой. Баранецкий пользуется большим уважением на фронте. Это человек, который внес большой вклад в разгром российской агентуры и противодействие агрессии РФ – кстати, даже после увольнения. Что делают в ФСБ? Чтобы ограничить влияние Баранецкого, курировавшего Департамент контрразведки, на его место по протекции Кулинича продвигают Наумова", – рассказал Бутусов.

Журналист напомнил, что 22 июля 2021 года Департамент контрразведки совместно с херсонским Управлением СБУ задержали агентов ФСБ по статье "государственная измена". В частности, были задержаны сотрудник СБУ Андрей Гутор и заместитель начальника информационно-аналитического отдела СБУ в Херсонской области Алексей Сидорович (который оказался человеком из "вертикали" Кулинича). Операция состоялась с санкции Баранецкого.

Но уже через два дня, 24 июля, в годовщину "Вагнергейта" Руслан Баранецкий был уволен, что было оформлено указом Зеленского.

Таким образом, неудобного для ФСБ принципиального офицера фактически заменили российским "кротом", подчеркнул Бутусов.

Параллельно вместо Управления внутренней безопасности, которое всегда было в аппарате главы СБУ, указом Зеленского создается новое подразделение – Главное управление внутренней безопасности. Руководить им доверяют Андрею Наумову.

Таким образом агент ФСБ получил доступ ко всем личным делам сотрудников украинской спецслужбы, возможность возбуждать по каждому дела и почти неограниченное влияние на любое подразделение, отметил журналист.

И хотя Наумова так и не назначили первым заместителем Баканова, а впоследствии уволили из СБУ, он арендовал офис возле здания ведомства и продолжил фактически контролировать спецслужбу в тесной связке с Кулиничем.

По данным источников, сотрудники Управления по внутренней безопасности с материалами должны были сначала посещать офис Наумова, и только после "согласования" с ним принимали решения по действиям или бездействию по оперативным материалам.

"ФСБ начало напрямую руководить СБУ. Даже без Баканова", – констатировал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кулинич был задержан в июле 2022 года. Его подозревают в государственной измене.

– Суд заключил под стражу Кулинича. По данным следствия, Кулинич и Сивкович работали на врага, по меньшей мере, с июня 2019 года и создали основу для быстрой и практически беспрепятственной оккупации южных регионов Украины.

– Зеленский уволил Кулинича после начала вторжения – 2 марта 2022 года.

– Также ГБР сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу и в шпионаже – трем сотрудникам ФСБ. Было установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролировал в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования способствующих им лиц.

– СБУ и ГБР установили, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с ФСБ и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в украинские правоохранительные органы.