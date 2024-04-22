Суд оставил Коломойского под стражей и снова уменьшил залог: подробности

Шевченковский районный суд Киева решил удовлетворить ходатайство обвинения по продлению срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года. При этом инстанция снова уменьшила сумму залога с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на одну из сторон заседания. Так, суд отклонил предложение отпустить Коломойского на поруки народного депутата и отказать в аресте из-за его здоровья.

При этом суд удовлетворил требования прокурора Офиса генерального прокурора Сергея Демьянчука, представляющего сторону обвинения.

Стоит отметить, что Коломойский подозревается в мошенничестве и завладении средствами ПриватБанка. Служба безопасности Украины объявила ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). По данным правоохранителей, бизнесмен вывел более 0,5 млрд. грн. за границу путем их легализации в период с 2013 по 2020 годы, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский будет находиться в СИЗО не менее 25 апреля 2024 года. В то же время сумму залога для выхода на свободу уменьшили с 2 миллиардов 650 миллионов до 2 миллиардов 400 миллионов гривен.

Напомним, что Коломойский был задержан утром 2 сентября 2023 года, а в тот же вечер – арестован. Таким образом, олигарх уже провел около полугода в СИЗО.

Как писал OBOZ.UA:

– 22 января Шевченковский суд решил, что Коломойский должен находиться под стражей до 2 марта 2024 года. Тогда же залог ему уменьшили до 2 миллиардов 650 миллионов гривен.

– Олигарху вручили три подозрения. Первая касается завладения 570 миллионами гривен компании "Укрнафта", вторая – завладение средствами "ПриватБанка" более чем на 9,2 миллиарда гривен, третья – завладение 5,8 миллиарда гривен.

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