Коломойскому продлили содержание под стражей и уменьшили размер залога: подробности

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский будет находиться в СИЗО минимум до 25 апреля 2024 года. В то же время сумму залога для выхода на свободу уменьшили с 2 миллиардов 650 миллионов до 2 миллиардов 400 миллионов гривен.

Соответствующее решение 27 февраля принял Шевченковский суд Киева. Об этом "Суспільному" сообщил адвокат олигарха Александр Лысак.

Он утверждает, что Коломойский не будет вносить залог. Также сторона защиты просила о немедленном медицинском обследовании для бизнесмена. Суд удовлетворил требование.

"Продлили содержание под стражей на два месяца – до 25 апреля. Залог уменьшили до 2,4 миллиарда гривен... Также суд вынес отдельное решение. Указал, чтобы прокурор провел надлежащее медицинское обследование. Возложил эту обязанность на прокурора. Немедленно", – сказал адвокат.

Напомним, что Коломойского задержали утром 2 сентября 2023 года, а вечером того дня – арестовали. Таким образом, олигарх уже провел почти полгода в СИЗО.

Как писал OBOZ.UA:

– 22 января Шевченковский суд решил, что Коломойский должен находиться под стражей до 2 марта 2024 года. Тогда же залог ему уменьшили до 2 миллиардов 650 миллионов гривен.

– Олигарху вручили три подозрения. Первое касается завладения 570 миллионов гривен компании "Укрнафта", второе – завладение средствами "ПриватБанка" более чем на 9,2 миллиарда гривен, третье – завладение 5,8 миллиарда гривен.

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