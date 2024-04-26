Суд взял под стражу министра агрополитики Сольского с возможностью внесения залога: подробности

Подозреваемого в коррупционном преступлении министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, который накануне написал заявление об увольнение, заключили под стражу на два месяца. Он имеет возможность выйти под залог в размере более 75 млн грн, однако не сможет выезжать из Киева и общаться со своим заместителем.

Соответствующее решение 26 апреля вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщило издание "Суспільне".

Отмечается, что судебная инстанция избрала меру пресечения министру агрополитики в виде содержания под стражей до 24 июня с альтернативой залога. Прокуроры просили назначить его на уровне 200 млн грн, но ВАКС снизил сумму – до 75 млн 700 тыс. грн.

"В случае внесения залога Сольский будет обязан прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователю или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Кроме того, министру запретили общаться со своим заместителем", – говорится в сообщении.

Сольский подозревается в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Сам министр утверждает, что это дело еще в 2017 году и якобы касается спора между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, которые были предоставлены бойцам во владение в соответствии с законом.

Меру пресечения Сольскому собирались избрать 24 апреля, но в итоге заседание ВАКС перенесли на следующий день. Однако еще в среду подозрение в земельных махинациях заочно получил его заместитель Маркиян Дмитрасевич (оказалось, что чиновник находится за границей и покинул страну 13 апреля). Кроме них, подозрение также получил бывший глава Госгеокадастра Александр Колотилин.

Сольский свою вину не признает. Накануне, 25 апреля, он подал заявление на отставку с поста главы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Также известно, что в 2017-м, о котором говорил Сольский, он был адвокатом и вместе со своим партнером Андреем Богданом активно занимался бизнесом. Им принадлежала компания, которая сейчас борется за право находиться в здании исторического памятника на территории мемориала "Родина-мать". А несколько лет назад она же в суде добилась исключения из договора аренды пункта запрета приватизации исторического памятника.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Сольский был назначен министром агрополитики 24 марта 2022 года. До того, как нардеп от "Слуги народа" был главой комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде.

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