При министре агрополитики Сольского внесли 75 млн грн залога: подробности дела

За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, который подозревается в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, внесли залог более 75 млн грн. Он уже вышел из СИЗО.

О внесении залога сообщил "Суспільному" адвокат Сольского Назар Кульчицкий. Теперь министр обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, следователя или суда, не выезжать из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет.

Сольскому также запретили общаться со своим заместителем.

Журналист Олег Новиков в свою очередь сообщил, что Сольский уже вышел из СИЗО.

"На счет Высшего антикоррупционного суда поступило 75,7 млн грн залога за министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Его уже освободили из-под стражи", – рассказал Новиков со ссылкой на адвоката министра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 апреля Сольскому сообщили о подозрении в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке обогатиться еще на одном участке на 190 млн грн. Также подозрения получили заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич и экс-глава Госгеокадастра Александр Колотилин.

– 24 апреля Высший антикоррупционный (ВАКС) не избрал меру пресечения Сольскому, заседание перенесли на следующий день.

– Сольский не признает своей вины. По его словам, события, которые описывает НАБУ, касаются 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и не имел отношения к использованию земли, о которой идет речь. 25 апреля он подал заявление на отставку.

– В 2017 году Сольский вместе со своим партнером Андреем Богданом занимался бизнесом, им принадлежала компания, которая сейчас борется за право находиться в здании исторического памятника на территории мемориала "Родина-мать". А несколько лет назад она же в суде добилась исключения из договора аренды пункта о запрете приватизации исторического памятника.