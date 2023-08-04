В Тернопольской области задержали работника ТЦК: изготовлял фальшивые документы для выезда за границу. Фото

Сотруднику Территориального центра комплектования в Тернопольской области объявлено о подозрении по факту оформления "липовых" документов для переправки за границу военнообязанных мужчин. Свою преступную схему он совершал с четырьмя подельниками, теперь им всем грозит до девяти лет тюрьмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. За свои услуги злоумышленник требовал по $3 000 с человека.

"Правоохранители разоблачили подозреваемых во время получения 6000 долларов США и передачи "заказчику" временных удостоверений военнообязанных и справок военно-врачебных комиссий. Также на месте работы фигурантов, домах и автомобилях был проведен обыск", – указано в сообщении.

Сотрудниками силовых ведомств были обнаружены и изъяты документы, в частности, подписаны и скреплены печатью справки военно-врачебной комиссии, гербовая печать и угловой штамп Тернопольского ОМТЦК и СП, врачебные печати, штампы медицинских учреждений и другое. Оперативники устанавливают других лиц, причастных к этим уголовным нарушениям.

Трем участникам преступной схемы суд определил меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Военком, который организовал коррупционную сеть, уволен с должности и направлен на горячие точки фронта на восточном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР возбудило уголовное дело против еще одного военкома из Одесской области, который внезапно стал долларовым миллионером. Вместе с двумя своими ближайшими соратниками он был отправлен на фронт.

В той же Одессе СБУ задержала военного чиновника, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Участникам коррупционной схемы грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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