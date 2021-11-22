Суд избрал меру пресечения водителю, который во Львове сбил монахиню и протащил ее тело несколько км. Фото

Суд избрал меру пресечения водителю маршрутки № 138 Виктору Шебаршинову, который во Львове сбил двух монахинь на пешеходном переходе. Одна из них от полученных травм скончалась, ее тело автобус протащил несколько километров.

Соответствующее решение 22 ноября принял Галицкий районный суд, передает zaxid.net. 47-летнего мужчину отправили под стражу на два месяца без права внесения залога (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время судебного заседания водитель просил не отправлять его за решетку, поскольку у него есть больная мать. Отмечается, что мужчина работает на 138-м пригородном маршруте несколько лет, ранее он не был судим и не совершал ДТП.

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Напомним, что 20 ноября в центре Львова водитель маршрутки сбил на пешеходном переходе двух монахинь Латинского кафедрального собора. В результате ДТП 48-летняя Ольга Дуплеца скончалась, ее тело автобус протащил несколько километров до конечной остановки.

Водителю сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Только за октябрь произошло 16 599 аварий (340 погибших и 2 615 пострадавших).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области в результате столкновения двух легковушек погибли муж и жена.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!