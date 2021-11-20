Во Львове водитель маршрутки наехал на двух пешеходов: женщину протянуло к конечной остановке. Видео

Утром 20 ноября, около 6:00, в центре Львова водитель городской маршрутки совершил наезд на двух женщин, переходивших дорогу на перекрестке пр-та Свободы и улицы Дорошенко. Одна из них зацепилась за кузов общественного транспорта и 47-летний виновник аварии протащил ее за собой несколько километров.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции во Львовской области. Правоохранители обнаружили маршрутку на конечной остановке, расположенной на ул. Вашингтона, неподалеку от нее лежала 48-летняя женщина, уже погибшая от полученных травм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вторую женщину от столкновения отбросило на дорогу, вымощенную камнем. Водитель не оказал ей помощи, пострадавшая была госпитализирована с места ДТП.

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Водитель маршрутки, совершивший жуткое ДТП, задержан сотрудниками Нацполиции. Ему инкриминируют ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, что повлекло смерть пострадавшего), мера наказания которой предусматривает лишение свободы до восьми лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье маршрутка с пятью пассажирами столкнулась с грузовиком. К счастью, обошлось без жертв, но все, включая водителя, получили травмы.