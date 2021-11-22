В Житомирской области в ДТП погибли супруги: выяснились детали трагедии

В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии столкнулись легковушка Chevrolet Aveo и грузовик Mercedes. В результате аварии погибли два человека, они были супругами.

Трагедия произошла в субботу, 20 ноября, около 17:10 на трассе Житомир – Выступовичи – Могилев-Подольский. О ней сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной Полиции Украины в Житомирской области.

Транспортные средства столкнулись возле села Комаровка, расположенного в Хорошевской территориальной общине.

Как уточнили правоохранители, по предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo двигался со стороны города Житомир, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Видео дня

В результате столкновения на месте погиб водитель Chevrolet Aveo и его пассажирка. Мужчине было 53 года, а его жене – 47. Они проживали в городе Коростень.

Автомобилем марки Mercedes управлял 39-летний гражданин Молдовы. Все обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУНП призвали участников дорожного движения соблюдать правила и меры безопасности во время вождения, а также быть внимательными и осторожными.

"Учитывайте усложнение дорожных условий в связи с наступлением осеннего времени. Скользкое полотно, ранние сумерки, туман и осадки – дополнительные факторы риска попадания в ДТП", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим: по официальным данным Патрульной полиции Украины за десять месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибли 2592 человека, а еще 24 905 – понадобилась медицинская помощь.

В октябре в стране было зафиксировано 16 599 аварий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии трое человек погибло, еще один находится в тяжелом состоянии.