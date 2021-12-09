Суд избрал меру пресечения водителю грузовика, который устроил ДТП под Черниговом. Фото

В четверг, 9 декабря, водителю грузовика, обвиняемому в трагическом дорожно-транспортном происшествии под Черниговом, в котором погибло 13 человек, избрали меру пресечения. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Соответствующее решение принял Новозаводской районный суд Чернигова в четверг, 9 декабря. Исключительную меру пресечения просила у суда прокуратура Черниговской области. Об этом сообщает "Суспільне".

В свою очередь, в Telegram-канале "Сегодня" сообщается, что подозреваемый Сергей Карповец на суде заявил, что не помнит момента аварии. Поэтому мужчина считает, что не может быть виновным в произошедшей трагедии (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Я не могу быть виновным, машина начала тормозить, дальше хлопок – и больше я ничего не помню", – сказал на суде подозреваемый Сергей Карповец.

После случившегося 44-летнему водителю грузовика сообщили о подозрении по ч. 3. ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Черниговской области в аварии погибли 13 человек, еще семь получили травмы. ДТП произошло у села Киселевка на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. По предварительным данным, грузовик столкнулся с маршрутным автобусом. Пятеро пассажиров, которым удалось выжить в аварии, сейчас находятся в Черниговской городской больнице №2. Четверо из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Вероятной причиной трагедии в областной прокуратуре назвали погодные условия. Предварительно фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Позже стали известны имена людей, погибших в страшной аварии. При этом личность одного из них пока не установлена. Список с фамилиями погибших и тех, кто борется за жизнь в больницах, опубликовало местное издание "ЧеLine", опираясь на информацию, предоставленную главным специалистом по информационной деятельности Плисковского сельского совета Наталией Демусенко. В то же время официальной информации со списком погибших и пострадавших пока нет.

Согласно статистике Национальной полиции Украины, за 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. Они привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

В течение октября 2021 года в нашей стране произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!