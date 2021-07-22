НАБУ задержало замглавы Харьковского облсовета и адвоката на взятке в 1 млн грн. Фото

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали заместителя главы Харьковского областного совета и его сообщника. Они требовали взятку в размере 1 млн 50 тысяч гривен.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Twitter. За указанную сумму подозреваемые обещали способствовать тому, что директор коммунального предприятия останется на своей должности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Как уточняет Специализированная антикоррупционная прокуратура, задержание произошло во время передачи последней части взятки в размере 350 тысяч гривен.

Отмечается, что сообщником чиновника является адвокат. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения.

Оба ведомства не раскрывают фамилии подозреваемых, однако издание "Страна" пишет, что вечером 22 июля обыски проходили у главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.

В то же время не уточняется, что задержанным является именно Малыш.

Согласно информации на сайте облсовета, у Товмасяна всего четыре заместителя, двое мужчин – Андрей Малыш и Альберт Кононенко, а также две женщины – Валерия Мураева и Татьяна Беловол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске задержали прокурора по подозрению в получении взятки. Сотрудника окружной прокуратуры поймали во время передачи 25 тысяч долларов.

По данным следствия, деньги он требовал за закрытие уголовного производства.