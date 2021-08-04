Главе Харьковского облсовета вручили подозрение: при обыске он выбросил из окна телефоны, – журналист

Председателя Харьковского областного совета, представляющего фракцию "Слуга народа", Артура Товмасяна подозревают в получении взятки в размере 1 млн грн. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили ему подозрение.

Как сообщается на сайте НАБУ, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В то же время журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что при обыске Товмасян выбросил в окно оба своих телефона, но это не помогло ему скрыть свои контакты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным следствия, глава облсовета создал преступную группировку вместе со своим заместителем, представителем фракции ОПЗЖ Андреем Малышом. Подозрение Малышу было вручено еще 22 июля.

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В начале года они требовали и получили неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за то, что оставили в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является областной совет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновникам передали эту сумму четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля детективы НАБУ задержали заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника.