Суд арестовал депутата, который требовал 'откаты' за выделение материальной помощи для раненых воинов. Фото

Депутата Тернопольского областного совета, задержанного на коррупционном преступлении, взяли под стражу. Ранее стало известно, что чиновник требовал "откат" за принятие решения о предоставлении материальной помощи для раненого украинского военного.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, а также журналист Олег Новиков, который пишет о делах НАБУ/САП. Последний отметил, что Высший антикоррупционный суд 22 марта взял под стражу депутата Тернопольского областного совета от партии "Доверие" Олега Щиголя до 18 мая.

Соответствующее решение принял судья ВАКС Ярослав Шкодин. Альтернативой содержания депутата под стражей определили внесение 155 тысяч гривен залога.

В случае внесения залога на депутата возложат следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать о каждом отлучении из Тернопольской области; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорта.

Щиголя, который занимает должность главы бюджетной комиссии облсовета, подозревают в просьбе и получении неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ. В январе 2024 года чиновник предложил воину помочь в выделении ему материальной помощи для лечения. За эту помощь военный должен был отдать ему половину от полученной суммы, достигающей 30 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий депутат Тернопольского областного совета был задержан на коррупционном преступлении. Следствие установило, что политик требовал "откат" за предоставление материальной помощи для раненых воинов ВСУ.

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