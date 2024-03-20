В Украине задержан депутат, который требовал "откаты" за выделение материальной помощи для раненых воинов. Фото

Действующего депутата Тернопольского областного совета задержали на коррупционном преступлении. Следствие установило, что политик требовал "откаты" за выделение материальной помощи для раненых воинов ВСУ.

Мужчину разоблачили 20 марта 2024 года при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Службой безопасности Украины. Пресс-служба СБУ заявила: местный депутат по совместительству являлся главой постоянной комиссии по бюджету.

Имя задержанного ведомства не называют, однако на сайте областного совета Тернополя указано, что постоянную комиссию по бюджету возглавляет Олег Щиголь.

Он предложил украинскому воину помочь в выделении материальной помощи на лечение. За это требовал половину суммы, которая придет защитнику на банковскую карточку.

Депутата облсовета поймали с поличным при получении им новой суммы взятки.

Решается вопрос официального уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). После этого суд выберет фигуранту меру пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В НАБУ добавили, что чиновник потребовал с военного "откат" в январе 2024 года.

Как писал OBOZ.UA:

– Национальное агентство по предотвращению коррупции считает, что мэр Староконстантинова Николай Мельничук насчитывал премии своей невесте, которая занимает одну из руководящих должностей в аппарате местного горсовета.

– В Украине к восьми годам колонии приговорили бывшую и.о. директора департамента по управлению государственной собственностью Министерства аграрной политики и продовольствия Елену Полищук. Высший антикоррупционный суд признал ее виновной в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

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