Суд Амстердама постановил передать 'скифское золото' Украине. Все подробности

Коллекция украинского "скифского золота", изъятого из четырех музеев во временно оккупированном Крыму, должна быть передана Украине. Речь идет об экспонатах выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которая хранилась в Нидерландах.

Соответствующее решение было принято на открытом заседании Апелляционного суда Амстердама во вторник, 26 октября. Документ доступен на его сайте.

Правда, в судебной инстанции подчеркнули, что четыре крымских музея – Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" – все еще имеют право обратиться в Верховный суд Гааги, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме.

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И со стороны оккупационных властей Крыма уже поступили заявления, что музеи полуострова намерены обжаловать решение о передаче Украине "скифского золота", пишет "Крым информ".

"Решение неожиданностью для нас не стало, но я, конечно, шокирован подобного рода отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма. Это отвратительное решение, просто мерзкое. И я по этому поводу очень сожалею. Мы обсудим это с нашими юристами, и если они сочтут возможным в процедурном смысле этого слова, то будем обжаловать", – заявилглава Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Стоит добавить, что согласно нормам голландского права судебное решение вступает в законную силу после решения апелляционного суда. Поэтому теоретически возможен вариант, при котором "скифское золото" покинет Амстердам уже на протяжении ближайших месяцев и вернется в Украину.

Президент Владимир Зеленский назвал решение амстердамского Апелляционного суда долгожданной победой.

"Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Министерства культуры и информационной политики Украины за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", – написал украинский лидер в Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также выразил убеждение, что украинское государство сможет вернуть оккупированные территории и людей так же, как и "скифское золото".

"Это большая победа, мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, свидетельствующие о тысяче лет нашей истории", – процитировал главу МИД "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что украинская сторона на протяжении многих лет работала над достижением этого результата. И хотя международное право не быстрое, все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско.

"Сегодняшнее решение доказывает, что упорная командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории... "Крымская платформа" – это тоже долгосрочная работа, но в конце мы победим и вернем Крым в состав Украины", – добавил Кулеба.

Коллекция из 565 музейных предметов из Крыма была привезена для экспонирования в археологическом музе Алларда Пирсона в Амстердаме 6 февраля 2014 года. Экспонаты предоставили Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник Херсонес Таврический и Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

После того, как в марте Россия оккупировала Крым, нидерландский музей решил не передавать экспонаты ни полуострову, ни Украине до решения суда. Разбирательства по этому делу продолжались семь лет.

К примеру, в 2016-м Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, при этом крымская сторона подала апелляцию. В 2019-м было принято промежуточное решение, в котором суд установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к этому делу.

В октябре прошлого года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство украинской стороны об отводе одного из судей в процессе возвращения стране коллекции "скифского золота", который вели в Нидерландах. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это важной победой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора Украины отправил Офису прокурора Международного уголовного суда обращение по военным преступлениям России в Крыму. В частности, касающихся масштабных присвоений и разрушений объектов культурного наследия, осуществляемых незаконно и бесцельно. В этом контексте упоминается и дело о "скифском золоте".