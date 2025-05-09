Стрельба в Киеве: злоумышленнику, который убил военного и его родственницу, сообщили о подозрении. Фото и видео

Полиция сообщила о подозрении мужчине, который, по данным следствия, 8 мая расстрелял военного и его тещу в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевщины. У фигуранта изъяли более 300 патронов и другое оружие, он взят под стражу без права внесения залога. За убийство двух человек мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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Об этом информировал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолий Щадило. Он также обнародовал видео, содержащее кадры убийства и спецоперации по задержанию стрелка.

Жителю Софиевской Борщаговки сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Автомат, из которого были убиты люди, изъят и направлен на экспертизу.

Во время обысков дома у фигуранта правоохранители изъяли оружие, более 300 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1 и запал дистанционного действия УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы за убийство двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, днем в четверг в Софиевской Борщаговке 63-летний мужчина расстрелял из автомата военного и его тещу, которые находились в авто. В полиции рассказали, что месяц назад он купил автомат у военного и между ними возник конфликт из-за оплаты товара. После убийства стрелок зашел в свой дом и закрылся, полицейские задержали его в результате спецоперации.

OBOZ.UA получил в свое распоряжение видео с камер наблюдения с кадрами убийства. На нем видно, как мужчина выходит со двора с оружием и расстреливает авто, в котором, вероятно, находилась одна из жертв. Затем он вернулся во двор, где, очевидно, расстрелял вторую жертву.

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