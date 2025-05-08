Под Киевом произошла стрельба, есть погибшие. Подробности дела

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области неизвестный устроил стрельбу. В результате этого погибло несколько человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали трех мужчин, которые устроили погоню со стрельбой за иностранцем, а затем избили его. По информации следствия, происшествие произошло из-за невозвращенного долга.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, 22 апреля, произошла стрельба, в результате которой огнестрельное ранение получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали, полиция расследует покушение на убийство.

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