Мужчина расстрелял военного и женщину: появились кадры убийства на Софийской Борщаговке в Киеве. Эксклюзивное видео

Редакция OBOZ.UA получила эксклюзивное видео убийства мужчины и женщины в Софиевской Борщаговке под Киевом, которое случилось в четверг, 8 мая. Жертвами оказались военный и его теща.

Видео дня

Кадры OBOZ.UA получил от собственных источников. Стрелка уже задержали.

На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения видно, как мужчина выходит из двора дома с оружием и и расстреливает автомобиль, в котором, вероятно, находилась одна из жертв. Затем стрелок возвращается во двор дома, где он, вероятно, расстрелял и другую жертву.

В Главном управлении Национальной полиции Украины в Киевской области ранее сообщили, что мужчина, который совершил это преступление, был задержан правоохранителями в течение часа. Это местный житель 63 лет.

По предварительным данным, военный месяц назад продал оружие мужчине за 1000 долларов. Однако между ними вспыхнул конфликт из-за оплаты: военный требовал у покупателя дополнительные средства.

"В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри", – рассказали в полиции.

Задержанным якобы является автомеханик, который всю жизнь занимался ремонтом авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух мужчин, один из которых во время ссоры едва не до смерти избил товарища. После совершения преступления злоумышленник и его друг оттащили пострадавшего в кабину лифта, чтобы "скрыть следы", и оставили его в беспомощном состоянии.

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