Стрельба произошла в 500 метрах от дома подозреваемого: новые подробности убийства четырех полицейских в Черкасской области

Всплыли новые подробности резонансного убийства четырех правоохранителей в Черкасской области. В частности, выяснилось, что стрельба произошла примерно в 500 метрах от дома подозреваемого.

Глава Национальной полиции Иван Выговский впервые публично прокомментировал трагедию. Он очертил хронологию событий.

По словам Выговского, следователи и оперативники вместе с бойцами спецподразделения прибыли в село, чтобы провести обыски у подозреваемого.

"На месте полицейские сообщили ему о начале проведения следственных действий. Полицейские были готовы к любому развитию событий. И в том числе к огневому контакту. Это были бойцы спецподразделения, которые имели боевой опыт. С ним общались спокойно, с учетом его статуса ветерана войны", – отметил глава Нацполиции.

В то же время мужчина забаррикадировался в доме и отказался контактировать с правоохранителями. К переговорам полицейские привлекли его собратьев, однако в это время подозреваемый незаметно покинул территорию дома и устроил засаду у дороги в лесистой местности. Побратимы не обнаружили его в доме, после чего было принято решение привлечь полицейских офицеров общины.

Именно эти правоохранители первыми оказались под огнем беглеца. Подозреваемый в упор расстрелял их авто, убил одного полицейского и ранил другого. После этого нападавший подошел к раненому и намеревался его застрелить, однако, узнав в нем местного полицейского офицера общины, не сделал этого и снова вернулся к засаде.

"Когда спецназовцы, реагируя на выстрелы, прибыли на место преступления, он из засады расстрелял полицейских. При том, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал. В конце концов стрелок был ликвидирован", – отметил Выговский.

Глава Нацполиции также отметил, что в медиапространстве отдельные люди пытаются героизировать подозреваемого из-за его боевого опыта. Он подчеркнул, что уважение к военным и ветеранам не может быть оправданием умышленных убийств.

Что предшествовало

Утром 27 января в Черкасской области во время задержания мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы четверо полицейских получили ранения, несовместимые с жизнью. После этого спецназовцы полиции ликвидировали злоумышленника.

По информации правоохранителей, подозреваемый во время задержания открыл прицельный огонь по полицейским. В результате обстрела погибли четверо сотрудников правоохранительных органов:

майор полиции Сергей Сафронов, командир взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий;

командир взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий; майор полиции Александр Флоринский , заместитель командира роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий;

, заместитель командира роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий; старший лейтенант полиции Денис Половинка , инспектор взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области;

, инспектор взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области; майор полиции Владимир Бойко, полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий.

Также во время стрельбы получил ранения старший лейтенант полиции Александр Шпак, полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции.

29 января в Черкассах состоялась церемония прощания с четырьмя полицейскими, которые погибли при исполнении служебного долга. Горожане провели погибших в последний путь, образовав "живой" коридор.

