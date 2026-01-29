Ударил ножом в шею: в Черкасской области мужчина ранил работника ТЦК, который прошел тяжелые бои на фронте

В Уманском районе Черкасской области мужчина напал на работников территориального центра комплектования (ТЦК) и ранил ножом в шею одного из военнослужащих. Травмированного доставили в больницу, а нападавшего задержали.

Видео дня

Подробности инцидента рассказали в Черкасском областном ТЦК. Соответствующее сообщение обнародовали на странице центра в Facebook.

"Этот факт подлого нападения – очередное подтверждение того, насколько некоторые граждане поддались влиянию вражеской пропаганды, забыв, кто на самом деле является первопричиной этой войны на уничтожение нашего народа как нации, а страны – как государства", – отметили в заметке.

Подробности инцидента

28 января в Черкасской области во время оповещения военнообязанных один из местных жителей напал на сотрудников ТЦК и СП. Агрессивно настроенный мужчина подошел к военным и ударил ножом в шею одно из них. К счастью, нож не задел сонную артерию. Раненого военного доставили в медицинское учреждение, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Побратимы солдата успели задержать нападавшего и передали его правоохранителям.

Пострадавший военнослужащий имеет значительный боевой опыт: с начала полномасштабной войны участвовал в первых боях, выполнял боевые задачи на Черниговщине и Донетчине, получил два ранения.

В частности, вблизи Ягодного Черниговской области вместе с побратимами защитник зашел в тыл оккупантов, уничтожил технику и захватчиков. Кроме того, бойцам удалось вернуть тела погибших украинских воинов.

За боевые заслуги воина наградили орденом "За мужество".

Вернувшись с фронта, военный начал работать в РТЦК и СП. В это время участвовал в мероприятиях оповещения и подготовки военнообязанных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 января в Черкассах во время проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина начал уничтожать служебные авто работников ТЦК. После этого гражданин скрылся с места происшествия.

Кроме того, в Гайсинском районе Винницкой области мужчина напал на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Происшествие случилось утром 2 января в одном из сел Райгородской громады во время проверки военно-учетных документов. Военного ранили, а нападавший скрылся с места происшествия, однако впоследствии его задержали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!