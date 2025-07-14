Страшная цифра: в ГСЧС рассказали, сколько людей утонуло в водоемах Украины за сутки, среди них – дети

Только за минувшие сутки на водоемах в Украине погибли семь человек. Из них двое детей. Еще трех человек удалось спасти.

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Такую статистику привели в ГСЧС. Спасатели подчеркнули, что это "страшная цифра". Трагедии произошли в разных областях Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской и Ровенской.

"На Полтавщине в селе Супруновка утонул маленький ребенок 2019 года рождения. Трагедия произошла во время отдыха в аквапарке. Люди сами достали тело ребенка. Спасателей не вызывали", – рассказали об одном из трагических случаев в ГСЧС.

Кроме того, спасатели призвали всех быть осторожными и напомнили правила поведения у водоема:

– Не оставляйте детей без присмотра, даже в бассейнах или аквапарках.

– Купайтесь только там, где это разрешено.

– Не употребляйте алкоголь перед купанием.

– Не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте далеко.

"С начала года на воде погибло 443 человека, из них – 39 детей! Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и своих близких", – резюмировали печальную статистику в ГСЧС.

Напомним, что в четверг, 10 июля, в Чернигове произошла трагедия. В реке Десна утонула 17-летняя девушка. На глазах у присутствующих около водоема людей девушка внезапно исчезла под водой.

В пятницу, 4 июля, в Запорожском районе также произошла трагедия. Там на воде во время рыбалки погиб мужчина.

Кроме того, в Запорожье двое друзей спасли подростка, который чуть не утонул. Студент Ждан Грядун и спасатель Даниил Прасолов отдыхали возле водоема, когда услышали крик о помощи.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.

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