На Киевщине в реке обнаружили тело женщины. Подробности трагедии и фото

В Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать достали тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 15 июня в 13:39 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о несчастном случае на воде.

"В реке Рось по ул. Котляревского было обнаружено утопленницу. В 13:59 с помощью спасательной лодки и багра из водоема было изъято тело женщины", – говорится в сообщении.

Тело погибшей передали правоохранителям, ее личность сейчас устанавливается.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в местном водоеме обнаружили утопленника. Чтобы доставить тело погибшего на берег, на место происшествия вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.

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