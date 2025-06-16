На Киевщине в реке обнаружили тело женщины. Подробности трагедии и фото
В Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать достали тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.
По словам спасателей, 15 июня в 13:39 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о несчастном случае на воде.
"В реке Рось по ул. Котляревского было обнаружено утопленницу. В 13:59 с помощью спасательной лодки и багра из водоема было изъято тело женщины", – говорится в сообщении.
Тело погибшей передали правоохранителям, ее личность сейчас устанавливается.
Напомним, в Белой Церкви Киевской области в местном водоеме обнаружили утопленника. Чтобы доставить тело погибшего на берег, на место происшествия вызвали спасателей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.
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