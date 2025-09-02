На Полтавщине столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавшие. Фото

На Полтавщине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Днем 1 сентября, около 15:00, на автодороге между селами Новоселовка и Белецковка столкнулись микроавтобус и грузовик.

В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным полиции, автомобиль Mercedes Sprinter, за рулем которого находился 47-летний житель области, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes под управлением 56-летнего водителя.

В результате аварии пострадали два человека: водитель микроавтобуса и его 33-летний пассажир. Оба с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. Информации о состоянии водителя грузовика пока нет.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, медики и спасатели.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, а также причины, которые могли привести к столкновению.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

