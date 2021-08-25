Стало известно имя военнослужащего ВСУ, погибшего на Донбассе на День Независимости. Фото

В зоне ООС на Донбассе 24 августа, в День Независимости Украины, погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько.

Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Мужчина получил смертельное пулевое ранение во время несения службы на взводном опорном пункте.

"Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев", – написали в штабе ООС.

Питько, как отметили военные, служил достойно и ответственно. Его запомнили как доброго и надежного товарища, настоящего патриота. У мужчины было много планов на будущее.

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В оперативно-тактической группировке ''Восток'' выразили глубокие соболезнования семье бойца.

Напомним, что 24 августа российские оккупанты обстреляли украинские позиции в зоне ООС. В результате этого один военный Вооруженных сил Украины погиб, еще двое были ранен.

За день до этого на Донбассе также произошла трагедия. В результате провокации противника погиб Александр Аксенов родом из Борисполя Киевской области. Ему было всего 38 лет.

Потери на востоке Украины также были и 22 августа. Тогда погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День Независимости на Донбассе украинские военные, волонтеры и жители Донецкой и Луганской областей запустили в небо желто-синие флаги в честь праздника.