Среди организаторов – адвокат и должностное лицо ВВК: в Украине ликвидировали еще две схемы уклонения от мобилизации. Фото

В Киеве и Винницкой области Служба безопасности Украины задержала организаторов двух схем уклонения от мобилизации. Они за 6-10 тыс. долларов помогали уклонистам избежать призыва из-за поддельных документов, причем сумма зависела от срочности и типа задействованной схемы.

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Как сообщили в СБУ, организаторами оказались адвокат и должностное лицо военно-врачебной комиссии. Также в сделках был задействован мошенник, выдававший себя за украинского добровольца.

В частности, в Киеве разоблачили 32-летнего украинца, предлагавшего фейковое трудоустройство в одно из добровольческих военных формирований Украины. Таким образом и происходило уклонение от мобилизации.

Кроме "трудоустройства", фигурант также обещал обеспечить беспрепятственный выезд за границу под видом командировки.

Хотя потенциальным призывникам фигурант представлялся военным, "никакого отношения к Силам обороны он не имел", утверждают в СБУ. Более того, мошенник вообще не планировал выполнять обещания – после получения денег он пытался исчезнуть и искать новых клиентов.

СБУ задержала его "на горячем" в столичном кафе, где ему передавали деньги за "зачисление" в ряды добробата.

В Винницкой области в схеме "работали" адвокат и член местной военно-врачебной комиссии. Они торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"По обоим фактам всем трем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по четырем статьям Уголовного кодекса", – отметили в СБУ.

По статьям №№114-1, 332, 366 и 368 УК всем задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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