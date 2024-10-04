'Вот так выглядят выброшенные из окна полмиллиона долларов': появилось новое фото из обысков у руководительницы МСЭК и ее сына в Хмельницкой области

В сети появилось фото с двумя сумками, которые выбросила из окна руководительница МСЭК в Хмельницкой области: в них было полмиллиона долларов. От денег чиновница решила избавиться, когда к ней домой с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований.

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Фотографию опубликовал проект "Схемы". В общей сложности только наличными в доме руководителя МСЭК наделено около 6 млн долларов.

"Схемы" опубликовали фотографию, полученную от источников в правоохранительных органах. На ней зафиксированы сумки, выброшенные чиновницей МСЭК в Хмельницкой области, когда к ней пришли сотрудники ГБР.

"Вот так выглядят выброшенные из окна полмиллиона долларов", – говорится в сообщении.

В общей сложности дома у чиновниці нашли около 6 млн долларов наличными, а также брендовые украшения и драгоценности. Это "состояние" она "заработала" вместе с сыном, руководителем областного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Согласно сообщению ГБР, когда к руководительнице МСЭК пришли с обыском, она попыталась избавиться от части денег, выбросив их в окно.

По данным журналиста Евгения Плинского, речь идет об руководительнице МСЭК и депутате Хмельницкого Облсовета от "Слуги Народа" Татьяне Крупе и ее сыне Александре, который до Пенсионного фонда занимал должность первого заместителя председателя Хмельницкой РГА.

Всего семья Татьяны Крупы и ее сына Александра имеет в собственности 30 жилых и коммерческих помещений в Киеве и Львове, 30 объектов генерации солнечной электроэнергии, девять автомобилей элитных марок (Audi, Mersedes, Porshe и т.д.), гостинично-ресторанный комплекс центре Хмельницкого, а также объекты недвижимости в Турции, Испании, Австрии. Все это, как и найденные ГБР почти 2,3 млн долларов на зарубежных счетах и тем более наличные деньги, которыми были забиты шкафы, ящики и ниши, чиновники "забыли" указать в своих декларациях.

Такое состояние, по данным ГБР, эта семья получила коррупционным путем. Чиновников подозревают в организации схемы по незаконному оформлению инвалидности мужчинам призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации.

Правда, вполне может оказаться, что деньги "уклонисты" потратили напрасно: кроме дома руководительницы МСЭК сотрудники ГБР провели также обыски в ее рабочем кабинете, где, кроме 100 тысяч долларов наличными, нашли поддельные медицинские документы, а также списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнзами.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.