Спецоперация в 19 регионах Украины: полиция ликвидировала крупную наркосеть. Фото

В Украине ликвидировали крупную наркосеть, которая торговала наркотиками и психотропами по всей территории страны через интернет. Закрыто пять нарколабораторий, изъято оружие, гранаты и патроны злоумышленников, 26 человек задержано.

На сайте Национальной полиции Украины сообщили, что спецоперацию провели в 19 регионах. "Уголовная полиция совместно со следователями ударила по логистической сети наркосбытчиков... Результат – парализована деятельность ряда наркошопов по всей стране", – написал в Facebook заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

Стражи правопорядка считают, что каждый месяц преступники получали более 100 миллионов гривен в качестве прибыли от продажи запрещенных веществ.

Документирование противоправной деятельности длилось два месяца.

"Услуги по продаже наркотиков и психотропов подельники рекламировали через десятки Telegram-каналов. С помощью мессенджера наркодельцы получали заказы и оптимизировали процесс доставки товара покупателям через услуги почтовых отправлений и так называемые закладки", – рассказала пресс-служба.

Копы провели 64 санкционированных обыска. Закрыто пять нарколабораторий, изъято более 85 кг наркотиков и психотропов, а это 420 тысяч разовых доз, стоимость которых по ценам черного рынка – более 150 миллионов гривен. Также обнаружены гранаты, патроны и оружие.

26 фигурантам объявили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах).

20 задержанных получили меры пресечения в виде содержания под стражей, еще шесть – в виде круглосуточного домашнего ареста.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Небытов уточнил: полиция также разоблачила 57 участников отдельных преступных групп. Некоторые драгдиллеры прятали психотропы в "Священном писании".

К спецоперации было привлечено более 350 стражей порядка.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Деснянском районе Киева поймали молодого человека, который занимался сбытом наркотиков и психотропов методом закладок. Во время обысков по месту жительства у злоумышленника обнаружили амфетамин, мефедрон и каннабис. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

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