В Киеве задержан парень, который делал закладки с наркотиками и психотропами на кладбище. Фото

В Деснянском районе Киева разоблачили молодого человека, который занимался сбытом наркотиков и психотропов методом закладок. Во время обысков по месту жительства у злоумышленника обнаружили амфетамин, мефедрон и каннабис.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, во время отработки Деснянского района они остановили прохожего, который вел себя подозрительно. При поверхностном осмотре были обнаружены запрещенные вещества. Было установлено, что 19-летний уроженец Донецкой области занимается сбытом психотропных веществ на территории Троещины.

"При проведении личного обыска мы обнаружили у нарушителя зип-пакет с психотропным веществом "Альфа PVP". Кроме того, по месту проживания фигуранта мы провели обыск и изъяли амфетамин, мефедрон, каннабис, а также весы и упаковочные материалы", – добавили в пресс-службе.

По факту незаконного приобретения и хранения в целях сбыта особо опасных психотропных веществ и наркотических средств открыто уголовное производство. Парню сообщили о подозрении.

Стоит добавить, что из собственных источников нам стало известно, что злоумышленника задержали возле Лесного кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, пытавшегося сбыть психотропы и наркотики. Во время обысков у него изъяли более 2,5 кг "товара" на сумму более 500 тыс. грн.

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