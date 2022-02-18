Сожженные авто и поврежденные здания: в сети появились новые фото последствий обстрелов на Донбассе

В сети появились новые фото последствий массированных обстрелов, которые российско-оккупационные войска устроили на Донбассе 17 февраля. На них видны обгоревший автомобиль и разрушенные здания.

Снимки в своем Telegram опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Журналист указал, что сделаны они были в Красногоровке.

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Напомним: всего в тот день зафиксировали 50 случаев нарушения режима прекращения огня – было выпущено около 600 боеприпасов. Ранения получили двое военных и двое гражданских. От обстрелов, кроме Красногоровки, пострадали другие населенные пункты, в частности, Марьинка, Станица Луганская, Пески и Водяное. Под удары попали гражданская инфраструктура, детский сад, школа и жилые дома.

В Донецкой области местным жителям пришлось сидеть в укрытиях из-за массированных обстрелов со стороны оккупантов. Была тяжело ранена 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на автобусной остановке. У нее множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости.

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