Совершали поджоги на территории ЕС: Нацполиция задержала группу вербовщиков поджигателей, работавших по заказу ФСБ. Фото

Нацполиция задержала группу вербовщиков поджигателей, которые по указанию ФСБ РФ осуществляли поджоги в странах ЕС. Злоумышленники вербовали пророссийски настроенных лиц в Украине и, используя поддельные документы, переправляли их в страны Европейского Союза для выполнения поджогов за деньги.

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Сейчас задержанным за государственную измену грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Известно несколько уничтоженных пожаром торговых заведений в Польше и странах Балтии. Злоумышленники также получили заказ на поджог одного из центров гуманитарной помощи Украине на территории Польши. Участники преступной группы во время проведения спецоперации были задержаны в Ивано-Франковской области.

В последние месяцы появлялись сообщения о поджогах в европейских странах, где задерживались лица, в том числе и украинцы. В некоторых случаях внезапные пожары уничтожали тысячи квадратных метров торговых площадок.

По задумке вражеских спецслужб, поджоги торговых центров, складских помещений и объектов критической инфраструктуры должны были дестабилизировать внутреннюю ситуацию, дискредитировать Украину и ее граждан на мировой арене, испортить дружеские отношения со странами-партнерами и уменьшить оказание необходимой помощи во время войны.

После обработки оперативной информации сотрудники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, Офисом Генерального прокурора и контрразведкой СБУ установили группу лиц, которые тщательно отбирали пророссийски настроенных граждан для выполнения задач ФСБ за рубежом. Главным критерием для подбора исполнителей было украинское гражданство.

Организатором группы вербовщиков оказался 39-летний житель Ивано-Франковска, который привлек в сообщники еще несколько местных жителей. Имея прямой контакт с сотрудниками российских спецслужб, вербовщики регулярно получали "заказ" от своих кураторов. Преступная группа имела иерархическую структуру, в которой каждый участник выполнял свою роль.

После определения объекта для грядущего поджога злоумышленники изготовляли для привлеченных агентов поддельные официальные документы, позволявшие беспрепятственно уезжать за границу. Они также открывали банковские счета на подставных лиц для обеспечения незаконных финансовых операций, таких как приобретение горючего и других необходимых средств для выполнения заказа.

Попав в город, где планировалось преступление, они тщательно продумывали план поджога, его обязательную фиксацию и незаметные пути ухода с места происшествия. Во избежание утечки информации общение между исполнителями и вербовщиками происходило исключительно через закрытые каналы связи.

Оплата за выполненную работу производилась частями: сначала аванс, а остальные средства перечислялись кураторами после осуществления поджога и обязательного подтверждения в публикациях медиа. Для усложнения процесса отслеживания транзакций все денежные переводы осуществлялись на криптокошельки так называемых "мулов", которые за небольшое финансовое вознаграждение предоставляли свои счета.

По оперативным данным, в ближайшее время злоумышленники планировали уничтожить центр гуманитарной помощи украинцам в Польше. Чтобы обезвредить деятельность преступной группы, действовавшей под кураторством российского ФСБ, правоохранители провели спецоперацию.

18 июля сотрудники ДСР, ГСУ, ДВБ Нацполиции, контрразведки СБУ, ГУР Минобороны при поддержке полка полиции особого назначения и ТОР совместно с Офисом Генерального прокурора провели 40 обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов на территории шести областей, где были найдены доказательства, что свидетельствуют о связи участников преступной организации с представителями русских спецслужб.

В ходе следственных действий были найдены поддельные документы, среди которых свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения и дипломы по образованию; печати, штампы и другие заготовки, используемые для изготовления подделок; банковскую документацию, квитанции и чеки об оплате почтовых услуг по рассылке документов; автомат АК, пистолеты, в частности Gloсk 19 с патронами и глушителями; компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители, денежные средства и черновые записи.

В тот же день на территории Ивано-Франковской области полицейские задержали троих участников преступной группы. Фигурантам доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества);

ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Санкции, предусмотренные инкриминируемыми статьями, включают лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственно-оперативные меры по установлению всех причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности. Также собираются доказательства причастности фигурантов к другим поджогам торговых центров на территории стран ЕС.

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