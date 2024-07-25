Соседи Фарион сказали, похож ли задержанный парень на ее преследователя

Соседи убитой во Львове украинской языковеда Ирины Фарион не смогли однозначно ответить, похож ли задержанный в Днепре 18-летний подозреваемый Вячеслав Зинченко на парня в панаме и очках, который ее преследовал. Люди назвали по меньшей мере одну общую черту – акне на подбородке.

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Об этом рассказал "Телеграф", корреспонденты которого пообщались с жителями дома Фарион после задержания подозреваемого 25 июля. Местные две недели подряд видели странного парня, который, как выяснилось, преследовал языковеда. В то же время из-за его маскировки – панамы и очков – не смогли понять, тот ли это человек, которого задержали в Днепре.

В частности, жительница дома Вера, отметила, что у преследователя был виден только подбородок.

"У него на подбородке видны прыщики такие небольшие, как возрастные. У того, что мы видели во дворе, они тоже были, и у этого на фотографии есть. Но точно ли это он, я сказать не могу", – отметила женщина и добавила, что только полиция может выяснить, это один и тот же человек или нет.

"Была видна только часть лица. Тот парень был очень худощав, а по этому по фотографии непонятно насколько он худ, так сфотографирован как будто шея более грубая", – сомневается львовянка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион. В течение нескольких дней сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб упорно трудились над раскрытием убийства, рассказал президент Зеленский.

– Отец подозреваемого заверил, что никаких мотивов к преступлению у его сына не было, как и украинофобских взглядов. Более того, он – патриот и собирался присоединиться к рядам украинской армии.

– Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что уже сегодня-завтра подозреваемому изберут меру пресечения. По его словам, достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языкознание. Также следствие предполагает, что задержанный был только исполнителем преступления.

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