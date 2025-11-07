Сорвался с 7-го этажа: в Одесской области во время выполнения строительных работ погиб мужчина

В Одесской области во время выполнения строительных работ трагически погиб 30-летний мужчина. Инцидент произошел днем 6 ноября, когда рабочий упал с высоты седьмого этажа.

По данным Национальной полиции, мужчина сорвался со строительной люльки во время работ. Медики госпитализировали его с тяжелыми травмами, однако несмотря на их усилия, строитель скончался в больнице.

Следствие установило, что трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при выполнении работ. Правоохранители открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности, повлекшее гибель человека (ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на 7 октября продолжается досудебное расследование и выясняются обстоятельства инцидента. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

