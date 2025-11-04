Была в коме: в Днепре умерла волонтер, которую сбила машина. Фото

В одной из больниц Днепра умерла волонтер Людмила Горбачева, которая попала в ДТП в центре города. С момента аварии женщина находилась в коме.

Сразу после ДТП пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии журналистка Ольга Журавель сообщила, что в ночь на 3 ноября волонтер умерла в реанимации, не приходя в сознание.

По информации полиции Днепропетровщины, трагедия произошла днем 29 октября: водитель автомобиля Nissan X-Trail при повороте с площади Героев Майдана на проспект Дмитрия Яворницкого сбила Людмилу Горбачеву. По данным правоохранителей, погибшая переходила дорогу в неположенном месте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Киевщине на днях произошло смертельное ДТП. Мотоциклист в Буче не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. Водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажир скончался впоследствии в больнице.

Также 30 октября около 21:15 вблизи села Жировка Львовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих одной из воинских частей. В результате аварии погибли четверо военных.

