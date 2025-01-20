Солдаты КНДР на Курщине казнили украинских военных, которые хотели сдаться в плен – СМИ

Воюющие на стороне России в Курской области солдаты Северной Кореи казнили украинских военных, пытавшихся сдаться в плен. Это прямое нарушение международного гуманитарного права.

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Об этом сообщает Wall Street Journal. Согласно информации, полученной корейским отделением Фонда прав человека, украинские спецслужбы проанализировали документы, изъятые у северокорейских солдат.

Один из документов, обнаруженный у неназванного офицера, раскрывает мотивацию действий его подчиненных. В нем отмечено: "Наши бойцы, видевшие, как падают другие товарищи, безжалостно убивали тех, кто пытался сдаться".

Документы свидетельствуют, что несколько украинских солдат расстреляли просто за попытку сложить оружие, что вызвало возмущение среди их побратимов и обострило боевые действия. Кроме Wall Street Journal, об этих военных преступлениях писало и Washington Post.

Жестокость и смертная казнь военнопленных являются прямым нарушением международного гуманитарного права. Женевские конвенции гарантируют защиту тем, кто сдается, но российская сторона вместе с союзниками в очередной раз пренебрегает этими нормами.

Напомним, воины Сил обороны Украины захватили в плен военного РФ на Курщине, причастного к расстрелу украинских военнопленных. Евгений Уланцов из 40-й бригады морской пехоты ВС России, которому всего 21 год, сказал, что хотел служить медиком, но его бросили "на мясо". Расстреливать пленных, по его словам, предписывают российские командиры.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января оккупанты расстреляли троих украинских военнопленных на Времевском направлении в Донецкой области, близ Нескучного. Воины ВСУ добровольно сдались в плен, но военные преступники связали их и убили выстрелами в затылок.

В ГУР 6 января обнародовали перехваченный разговор россиян, в котором командир одного из подразделений отдает преступный приказ убить пленного украинского воина со словами: "Обнули его". Известно, что оккупант служит в 60-й отдельной мотострелковой бригаде 5-й армии ВС РФ.

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