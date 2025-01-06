'Обнули его': в ГУР перехватили приказ командира окупантов казнить военнопленного Сил обороны

Украинская разведка перехватила разговор оккупантов, в которой российский командир отдает преступный приказ казнить пленного воина Сил обороны Украины. Известно, что военные преступники служат в 60-й отдельной мотострелковой бригаде 5-й армии ВС РФ.

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Аудиоперехват 6 января обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины. В нем зафиксировано, как крмандир одного из подразделения 60-й бригады оккупантов приказывает подчиненному провести беседу с пленным, а затем совершить убийство.

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"Там они еще пленного с собой взяли, я так понял. Как завтра задачи будем выполнять? Попробую с запада и востока затянуть группы", – спросил командира один из рядовых российских захватчиков.

"Выводи своих чл...сов неспособных. ... С этим ук**пом лично пообщайся и обнули его", – приказал тот.

В ГУР заявили, что этот разговор является очередным доказательством системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией России.

"Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к самым подлым и низменным преступлениям", – заявили в разведке и заверили, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января кафиры казнили трех украинских военнопленных вблизи Нескучного в Донецкой области. Военное преступление было совершено, когда враг штурмовал позиции 141-й отдельной пехотной бригады ВСУ.

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