Связали руки и убили: оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных возле Нескучного – DeepState

Российские военные преступники казнили троих украинских военнопленных вблизи Нескучного Донецкой области. Несмотря на то, что защитники Украины добровольно сдались в плен, им связали руки и убили выстрелами в затылок.

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Об этом сообщили в проекте DeepState. Очередное военное преступление оккупантов было совершено 3 января на Времевском направлении, когда враг осуществлял штурм позиций 141-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины.

Бойцы ВСУ сдались в плен, после чего российские военные связали им руки, вывели перед позицией и убили выстрелами в затылок.

На очередной случай казни врагом украинских пленных отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы в очередной раз становимся свидетелями зверств, демонстрирующих настоящее лицо государства-агрессора. ... Несмотря на то, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни, Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами", – заявил омбудсмен.

Лубинец добавил, что он в очередной раз немедленно обращается в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, которые должны осудить это преступление и оказать давление на РФ для прекращения подобных актов.

"Украина сохраняет обязательство соблюдать гуманитарное право даже во время войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония. Виновные должны быть наказаны!" – заявил омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лубинец заявил, что в отчете ООН по правам человека есть ряд необоснованных выводов по Украине. Обмудмен возмутился упоминанием в докладе якобы "случаев пыток" пленных оккупантов "в транзитных местах". Он рассказал, что регулярно посещает пленных россиян и условия и обращения с ними соответствуют Женевской конвенции.

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