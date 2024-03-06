Собирал разведданные о Силах обороны: СБУ задержала агента РФ, пытавшегося сбежать в Приднестровье. Фото

Служба безопасности Украины поймала украинского военнослужащего из Днепропетровщины, который работал на Российскую Федерацию, передавая врагу информацию о Силах обороны. После выполнения задания в Донецкой области злоумышленник выехал на Винниччину, откуда пытался сбежать в непризнанное Приднестровье (оккупированная территория Молдовы).

О задержании предателя пресс-служба СБУ сообщила на официальном сайте 6 марта. Стражи правопорядка предотвратили побег преступника из Украины.

Российский агент собирал для страны-агрессора разведданные на восточном фронте.

Известно, что в середине нулевых мужчина окончил юридический факультет Московского государственного университета.

Еще во время учебы украинец попал в поле зрения российской спецслужбы. Однако после выпуска из российского вуза и возвращения в Украину он не осуществлял разведывательную деятельность в пользу РФ – до начала большой войны.

В 2023 году мужчина обратился в местный военкомат и мобилизовался в одну из бригад ВСУ. В итоге попал в зону боевых действий в районе Бахмута.

Прибыв на прифронтовую территорию Донбасса, мужчина начал сливать оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой. Данные он передавал противнику через чат-бот, который администрируют представители военной разведки России.

После нескольких переписок с россиянами военнослужащий ВСУ, понимая неотвратимость наказания, скрылся из района базирования своего подразделения.

Затем он на такси добрался до приграничной области, чтобы выехать в Приднестровье и там скрываться от правосудия.

Правоохранители задержали фигуранта, когда он готовился пересечь пограничную реку, используя гидрокостюм и ласты.

Официальное подозрение объявлено по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Экс-военнослужащий находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Как писал OBOZ.UA:

– СБУ сообщила о подозрении еще 25 коллаборантам, перешедшим в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области. Сторонники РФ сотрудничают с захватчиками, фабрикуя "расследования" против украинских патриотов.

– Ранее 15 лет тюрьмы получил российский агент, шпионивший на полигонах Вооруженных сил Украины под видом инструктора.

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