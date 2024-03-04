СБУ сообщила о подозрении 25 херсонским правоохранителям, предавшим Украину: полный список

СБУ сообщила о подозрении еще 25 коллаборантам, перешедшим в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области. Сторонники рашизма сотрудничают с оккупантами во временно увлеченных регионах нашего государства.

Расследование СБУ проводили совместно с Нацполицией под руководством Офиса генпрокурора. Подбор "кадров" к незаконному формированию осуществляли кадровые сотрудники ФСБ РФ.

"В результате комплексных мероприятий вместе с Национальной полицией Украины установлены лица еще 25 коллаборантов, которые вступили в созданный агрессором "главное управление МВД РФ" на левобережье Херсонщины", – сообщают в ведомстве.

По данным следствия, фигуранты добровольно присоединились к псевдоучреждению еще в начале оккупации областного центра. Установлено, что подбор кадров к незаконному формированию осуществляли кадровые сотрудники ФСБ РФ.

После прохождения "собеседований" коллаборантам выдали "удостоверение", огнестрельное оружие с боеприпасами и форменную одежду русского образца.

Находясь в рядах оккупационного "филиала МВД РФ", фигуранты принимают участие в массовых репрессиях против местных жителей.

Для этого злоумышленники фабрикуют "дела" против украинских патриотов. А потом похищают их из собственных помещений или прямо посреди улицы и заточают в русские застенки. Во время таких "налетов" коллаборанты грабят дома пострадавших под видом "обысков".

На основании документированных фактов следователи Службы безопасности заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В "список" входят:

1. Набережный Сергей Анатольевич, 04.12.1976 г.р.

2. Вансович Кристина Александровна, 21.06.1999 г.р.

3. Сахневич Юрий Леонидович, 09.12.1989 г.р.

4. Соболь Виктория Викторовна, 27.02.1996 г.р.

5. Москвитин Владимир Андреевич, 14.12.1988 г.р.

6. Андрушкевич Константин Вадимович, 07.08.1981 г.р.

7. Исмаилов Рамазан Ферусович, 19.03.1995 г.р.

8. Гучок Роман Сергеевич, 04.07.1982 г.р.

9. Михайлова Виктория Викторовна, 09.04.1996 г.р.

10. Паршин Сергей Александрович, 24.07.1989 г.р.

11. Кряквин Владислав Алексеевич, 24.05.1981 г.р.

12. Коваленко Алексей Викторович, 17.02.1986 г.р.

13. Бондар Денис Олегович, 23.12.1993 г.р.

14. Павлик Павел Николаевич, 28.10.1992 г.р.

15. Коломиец Александр Александрович, 22.01.1993 г.р.

16. Бошин Виктор Николаевич, 16.06.1999 г.р.

17. Амелькин Алексей Николаевич, 21.05.1982 г.р.

18. Гришко Дмитрий Викторович, 17.01.2004 г.р.

19. Петрова Татьяна Денисовна, 29.01.2001 г.р.

20. Ермоченко Татьяна Александровна, 15.05.1988 г.р.

21. Носуля Виталий Анатольевич, 24.04.1993 г.р.

22. Виноградов Александр Анатольевич, 20.11.1984 г.р.

23. Клименко Андрей Федорович, 18.05.1977 г.р.

24. Сушко Олег Владимирович, 03.02.1982 г.р.

25. Молчанов Андрей Владиславович, 01.09.1988 г.р.

Поскольку разоблаченные коллаборанты находятся на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Кроме того, сотрудники Нацполиции Украины уточнили, что данные лица устроились на разные должности в Днепровский, Корабельный и Суворовский горотделы милиции "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

Известно, что псевдоправоохранители неоднократно фабриковали уголовные дела и привлекали к ответственности по законодательству РФ украинцев с активной общественной позицией. Также они помогали захватчикам пропагандировать "кремлевскую политику" среди местного населения.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины оккупанты начали "фестиваль молодежи" в рамках предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина. Для этого на ВТО активно свозят представителей финансируемых Кремлем маргинальных правых и левых движений из ряда стран.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали бывшую учительницу из Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее наводке оккупанты похитили и допрашивали нескольких участников сопротивления в регионе.