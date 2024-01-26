СМИ раскрыли схему выезда мужчин из Украины при содействии Волынской ОВА: в причастности к махинациям обвиняют 'слугу'

По меньшей мере 18 военнообязанных мужчин в течение 2023 года выехали за границу и не вернулись в Украину благодаря общественной организации "Волынский актив молодежи", основателем которой был народный депутат от "Слуги народа" Валерий Стернийчук. Также ее использовали для побега и в течение 2022 года. Сам парламентарий говорит, что не причастен к правонарушениям и лично инициировал расследование.

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Как рассказал украинский журналист Михаил Ткач, в распоряжении расследователей оказался список военнообязанных, покинувших страну в 2023 году при содействии Волынской областной администрации через систему "Шлях". Речь идет о почти 900 человек.

Именно "Волынский актив молодежи", по информации источников журналистов в правоохранительных органах, вносил в систему "Шлях" для пересечения границы помощников нардепа Стернийчука и трижды – его самого.

Стернийчук является одним из основателей этой ОО, согласно данным YouControl. Два других учредителя – помощники депутата на общественных началах, заместитель руководителя и управляющий делами Луцкого районного совета Андрей Лев и депутат Луцкого городского совета от "Слуги народа" Андрей Костенко.

С помощью источников в правоохранительных органах журналистам удалось подтвердить, что по меньшей мере 18 военнообязанных мужчин в течение 2023 года благодаря ОО "Волынский актив молодежи" выехали за границу и не вернулись. Самому младшему – 25, самому старшему – 47.

Также по информации собеседников журналистов в правоохранительных органах, благодаря организации, связанной со "Слугой народа", военнообязанные сбегали и в 2022 году.

В комментарии журналистам Валерий Стернийчук подтвердил, что ему известно о фактах побега с помощью ОО, который он основал. Он говорит, что даже лично обратился в правоохранительные органы по поводу ситуации.

"Я собственно сам инициировал обращение к стражам порядка, чтобы разобрались вообще с ситуацией вокруг этой организации, где я когда-то был основателем. Известно, что более тысячи, а сколько не вернулось... Точно знаю, что ведется следствие. ... Могу точно сказать, что ездили люди волонтеры, потому что я был представителем Волыни и практически с первого дня вторжения отдался полностью работе в благотворительном направлении, волонтерской работе. Как там ведется следствие и кто причастен к греху или неправомерным действиям, я обязательно буду контролировать, чтобы это дело довести до конца. Я обращался лично в СБУ", – рассказал нардеп.

По словам Стернийчука, сейчас он не имеет отношения к ОО, а к правоохранителям обратился после выхода скандального материала по поводу бегства мужчин с помощью нее.

"Сейчас не имею отношения к ОО. Я был основателем, лишился всех прав. Я обращаюсь ко всем фондам, донатами прошу, но, наверное, имею такое же отношение и к другим, с кем я сотрудничаю. В свое время появился материал регионального разлива, я думаю, вы знаете, кому принадлежит СМИ, я не играю в никакие политические игры... Я, собственно, после этого не мог стоять, я не люблю, когда поливают грязью, или делают меня причастным. Я не скрываю, я в учредителях, почему на YouControl, с юристами поговорю, я всех прав лишался, когда шел в депутаты с 2019 года", – сказал народный избранник.

Он также рассказал, что сам выезжал за границу в Польшу по волонтерским вопросам. В то же время Стернийчук категорически отверг, что к нему были обращения о помощи оставить страну за определенное вознаграждение или взятку:

"Я такие вещи бы пресек сразу, для меня это низко, я вас прошу, не задавайте таких глупых вопросов. Ко мне никто не обращался. Я еще раз говорю, если есть люди, причастные к такому, я хочу их наказать в первую очередь и публично, чтобы о них все знали".

Журналист также спросил Стернийчука, известен ли ему источник доходов его брата и жены брата, которые во время полномасштабного вторжения приобрели два автомобиля BMW стоимостью примерно 25 тыс. долларов, Mercedes-AMG GLS стоимостью около 70 тыс. долларов и земельный участок. На что нардеп ответил, что мало общается с братом.

"Я мало к сожалению общаюсь с ними. Мне эта тема неприятна сейчас, это семейные вещи", – сказал Стернийчук. По его словам, сам он авто не имеет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье полиция перекрыла еще один "зеленый коридор" в Европу для уклонистов. Его организатором оказался 33-летний житель Береговского района, предлагавший платные услуги по переправке мужчин в Румынию.

Также сообщалось, что на Волыни директор компании-перевозчика получил пять лет тюрьмы по обвинению в том, что помогал сбегать за границу уклонистам, регистрируя их как водителей в системе "Шлях".

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