Нацполиция перекрыла еще один 'зеленый коридор' в Европу для уклонистов

На Закарпатье полиция перекрыла еще один "зеленый коридор" в Европу для уклонистов. Его организатором оказался 33-летний житель Береговского района, предлагавший платные услуги по переправке мужчин в Румынию.

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Об этом 20 января сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции. По данным следствия, фигурант вместе с сообщниками обеспечивали переправку за границу вне официальных пунктов пропуска.

Каждый из них выполнял отдельную задачу для работы "коридора".

Во избежание приграничных блокпостов организатор схемы сажал "клиентов" на поезд, следовавший в населенный пункт в нескольких километрах от границы с Румынией.

Там мужчин ждал другой участник схемы, который должен был довезти уклонистов до линии границы.

17 января оперативники совместно со следователями задержали одного из фигурантов при попытке переправить двух граждан в Румынию в обход пункта пропуска.

Еще один задержан по месту жительства, где, среди прочего, обнаружили 7 тыс. долларов, которые злоумышленник получил от уклонистов.

Организатору схемы и его пособнику- "таксисту" правоохранители сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Фигурантам грозит до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса).

В ходе досудебного расследования правоохранители устанавливают других причастных к схеме.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ совместно с Нацполицией заблокировала сразу три новые схемы уклонения и нелегального выезда за границу. Фигуранты дела торговали статусом лица с инвалидностью и студенческими билетами заграничных вузов.

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